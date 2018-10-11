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Авария "Союза" 37 минут назад

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11 октября 201813:00

"Синие птицы" прибыли к месту приземления капсулы

otvaga2004.ru

В Казахстане к месту приземления капсулы с космонавтами "Союза" прибыли поисково-спасательные машины ПЭМ-1 "Синяя птица" с краном и другим необходимым оборудованием. Вылетевшие на поиск вертолеты Ми-8 еще находятся в пути, сообщили РИА Новости в Центральном военном округе.

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" и двумя космонавтами — россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом — стартовала сегодня утром с космодрома Байконур. Авария произошла на 119-й секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя, рассказал источник на космодроме.

Связь с экипажем не пропадала, экипаж в капсуле приземлился в 25 километрах от Жезказгана.

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