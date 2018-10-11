Александр Тарханов может сменить Дмитрия Аленичева на посту главного тренера "Енисея"

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев может лишиться своего поста. Причина возможной отставки Аленичева – неудачное выступление сибиряков в чемпионате страны.

Дмитрий Аленичев вывел "Енисей" в РПЛ, однако турнирное положение может привести е его отставке. После десяти туров сибиряки занимают последнее место в чемпионате страны. Новичок российской премьер-лиги набрал 5 очков, занимает последнее 16 место и отстает от идущей на 15 позиции "Уфы" на четыре очка.

Наиболее вероятным преемником Аленичева сайт Sport 24 считает 64-летнего Александра Тарханова, известного российского тренера и уроженца Красноярска. Последним местом работы Александра Федоровича был "Урал". По окончанию прошлого сезона Тарханов уступил свой пост Дмитрию Парфенову.