Авария "Союза": подобное было в 1975-м, но еще жестче

Старт ракеты-носителя "Союз МС-10" с Байконура был произведен 11 октября в 11:40 по московскому времени. Прямую трансляцию вел Роскосмос. Поначалу все шло штатно. Однако на 119-й секунде трансляция прервалась. Произошла авария: отключились двигатели второй ступени.

На борту "Союза" находились члены миссии МКС-57/58: российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. О том, что они живы и должны приземлиться в Казахстане, также стало известно практически сразу.

На кадрах, которые появилось вскоре после старта, видны толчки в кабине. Сообщалось, что в этот момент экипаж испытывал критические перегрузки.

Russian Soyuz rocket suffered malfunction during launch, new ISS crew to make emergency landing approximately in Kazakhstan — reports https://t.co/ci9ehrGquS pic.twitter.com/GUOVuIEom1