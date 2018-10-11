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Авария "Союза" 1 час назад
Авария "Союза": подобное было в 1975-м, но еще жестче
Старт ракеты-носителя "Союз МС-10" с Байконура был произведен 11 октября в 11:40 по московскому времени. Прямую трансляцию вел Роскосмос. Поначалу все шло штатно. Однако на 119-й секунде трансляция прервалась. Произошла авария: отключились двигатели второй ступени.
На борту "Союза" находились члены миссии МКС-57/58: российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. О том, что они живы и должны приземлиться в Казахстане, также стало известно практически сразу.
На кадрах, которые появилось вскоре после старта, видны толчки в кабине. Сообщалось, что в этот момент экипаж испытывал критические перегрузки.
Russian Soyuz rocket suffered malfunction during launch, new ISS crew to make emergency landing approximately in Kazakhstan — reports https://t.co/ci9ehrGquS pic.twitter.com/GUOVuIEom1— RT (@RT_com) 11 октября 2018 г.
Вскоре стало известно, что космонавты приземлились в 25 километрах от Жезказгана, к ним экстренно направилась поисково-спасательная группа.
"Слава Богу, космонавты живы. И это — главное". С этих слов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков начал брифинг 11 октября. Он также отметил: "Хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и сам экипаж".
В связи с этой аварией специалисты вспоминают аналогичное ЧП космического масштаба 5 апреля 1975 года.
Тогда корабль "Союз" (7К-Т №39) с космонавтами Василием Лазаревым и Олегом Макаровым на борту должен был произвести стыковку с "Салютом-4".
Однако вскоре после старта произошла авария во время включения третьей ступени ракеты, и корабль на орбиту не вышел. "Союз" совершил суборбитальный полет (он длился 21 минуту 27 секунд) и приземлился на горном склоне в безлюдном районе Алтая, недалеко от границы с Китаем и Монголией.
Аварийный спуск "Союза" на Землю происходил в 1975 году с высоты примерно 170 километров.
Для того, чтобы добраться до космонавтов, спасателям потребовались почти сутки. Только утром 6 апреля Лазарев и Макаров были эвакуированы с места посадки на вертолете, напоминает РИА Новости.
Такую посадку специалисты называют "штатной нештатной". Тогда впервые в истории космонавтики сработала система аварийного спасения экипажа (САС).
Как известно из открытых источников, Лазарев и Макаров из-за критической перегрузки испытали кратковременную остановку сердца, но вернулись на Землю живыми.
В космос Василий Лазарев больше так и не полетел. В 1985 году он был уволен в запас из Вооруженных сил СССР по болезни и исключен из списков части. В последующие годы работал специалистом в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, а затем работал в обществе "Знание". Умер Лазарев в 1990 году (по сведениям из открытых источников, от отравления).
Олег Макаров еще дважды летал в космос (в 1978-м и 1980 годах), но затем долго болел, почти 20 лет лежал в больницах из-за проблем с сердцем. Умер в 2003 году от очередного инфаркта.
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