Задержан младший брат Александра Кокорина

Брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина и еще двое участников драки в кафе в центре Москвы задержаны, с ними проводятся следственные действия, сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Судя по записям с камер наблюдения, 19-летнийц молодой человек утром 8 октября принял участие в обеих стычках, хотя первоначально и пытался успокоить своего именитого брата

В настоящее время он задержан в рамках заведенного на Павла Мамаева и Кокорина-старшего уголовного дела по факту хулиганства по предварительному сговору. Сами футболисты настаивают на том, что в обоих случаях драки спровоцировали потерпевшие — водитель известной телеведущей Ольги Ушаковой и чиновник Минпромторга Денис Пак.