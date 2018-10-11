"Катя и Эф. Куда-угодно-дверь": 13 октября на телеканале "МУЛЬТ" состоится главная премьера осени

13 октября в эфире телеканала "МУЛЬТ" состоится премьера познавательного мультсериала для малышей "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь".

Увлекательные приключения семилетней Кати и ее воображаемого друга Эфа помогут маленьким зрителям изучить мир. Волшебная дверь сможет перенести юных героев куда угодно: в пекарню, океанариум, на завод, в любой отдел торгового центра — в такие места, где даже не всякому взрослому довелось побывать.

"Представьте, что вы создаете серьезный научно-познавательный фильм для детей. Так получается "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь". Мы смешиваем приключения и знания. И немного шутим", — рассказывает Екатерина Кашинцева, исполнительный продюсер нового мультсериала.

Любознательные зрители вместе с новыми друзьями из мультфильма получат ответы на множество вопросов: откуда появляются булочки на завтрак, почему подводная лодка не тонет, как из горы появляются вилки и ложки, зачем синоптикам сачки? Пятиминутный формат каждой серии, яркая анимация и объяснения, понятные даже малышам, легко воспримет любой непоседа.

Мультсериал создан анимационной студией "Паровоз" по заказу канала "МУЛЬТ", подарившего юным зрителям такие анимационные хиты, как "Сказочный патруль", "Деревяшки", "Лео и Тиг", "Ми-ми-мишки", "Тима и Тома", "Четверо в кубе", "Аркадий паровозов спешит на помощь" и другие. "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" стал уже двенадцатым по счету собственным проектом телеканала.

Премьера мультфильма состоится 13 октября в 12:00. Телеканал "МУЛЬТ" покажет сразу десять серий. С 14 октября проект можно будет увидеть и на телеканале "Мама" в тематическом блоке "Время малышей".