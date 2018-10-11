Кокорин и Мамаев провели ночь в трехместных камерах

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые по статье 213 УК РФ "Хулиганство", провели ночь в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. При этом был нарушен регламент размещения в ИВС в отношении Мамаева.

Футболисты были размещены в трехместные камеры. Как сообщает "Спорт-Экспресс", соседом Павла Мамаева оказался ранее судимый гражданин. Таким образом, нарушен регламент содержания в ИВС, согласно которому ранее судимые и лица, впервые привлеченные к уголовной ответственности, должны содержаться раздельно.

Кокорин и Мамаев попали в свои камеры ближе к утру. Ранее их возили снимать побои и сдавать анализы. Футболисты раскаялись в содеянном. Кроме того, они отрицают, что употребляли в ту ночь напитки, крепче чем пиво.