Под Гомелем нашли одну из крупнейших братских могил времен Великой Отечественной

Купленные с рук архивные аэрофотоснимки позволили жителю белорусского села Красное обнаружить одно из крупнейших братских захоронений времен Великой Отечественной войны. В настоящее время из земли извлечены более 100 скелетов, но историки сходятся во мнении, что здесь могут находиться тысячи останков.

"Мой отец жил в деревне Красное. Когда началась война, он где-то на поле находился недалеко от этого места. Подъехали несколько немецких машин, высадили военнопленных, когда раздались автоматные очереди, он испугался и спрятался, а когда немцы уехали, он вернулся к этому месту и увидел, что один солдат еще жив. Он-то и попросил, чтобы, когда это закончится, их похоронили", — рассказал журналистам телеканала "Беларусь 1" местный житель.

По информации историков, массовые расстрелы в районе Красного фашисты начали в 1941-м, когда захватили село. В качестве могилы использовался противотанковый ров, который селяне сами и выкопали перед наступлением противника. Отыскать массовое захоронение, длина которого составляет около километра, удалось только с помощью архивных аэрофотоснимков, на которых отчетливо виден ров (после окончания войны его сровняли с землей).

Раскопки на месте предполагаемых расстрелов начались весной текущего года, к настоящему моменту на поверхность подняты останки не менее 90 человек, из которых 23 были военнослужащими. Но эксперты уверены, что это лишь малая часть и предстоит долгая работа по идентификации.