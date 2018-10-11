Новосибирец выстрелил в голову продавцу при задержании в салоне связи

В Новосибирске сотрудник салона сотовой связи получил пулю в голову, когда его коллега попытался задержать вооруженного грабителя, сообщает региональное управление СКР. Едва не обернувшийся трагедией случай попал в объектив камеры наблюдения.

Злоумышленник переступил порог торговой точки на улице Бориса Богаткова около 12:20 11 октября. Оглядевшись, он попросил продемонстрировать ему телефон с витрины, но как только гаджет оказался у него в руках, достал пистолет из сумки и, пригрозив сотрудникам, направился к выходу. Уже в дверях 24-летний продавец схватил налетчика за руку, в которой тот держал оружие, и начал ее выкручивать, однако в этот момент прогремел выстрел.

Пуля попала в голову находившемуся за кассой 26-летнему менеджеру — на кадрах видно, как он падает на пол. Позже молодого человека доставили в больницу, но о его состоянии ничего не сообщается.

Грабителя задержали на месте — им оказался 32-летний местный житель. Ему грозит серьезный срок за покушение на убийство, сопряженное с разбоем и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.