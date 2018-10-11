У Головина будет новый тренер

Руководство "Монако" отправило в отставку главного тренера Леонарду Жардима. Причина увольнения португальского специалиста стал провал на старте чемпионата Франции.

В девяти турах "Монако" набрал только шесть очков и занимает только 18 место в Лиге 1. Команда, в которой выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержала всего одну победу. Несмотря на былые заслуги Леонарду Жардим был отправлен в отставке.

Леонарду Жардим тренирует "Монако" с 2014 года. При нем монегаски в сезоне 2016/17 стали чемпионами Франции, один раз занимали второе и дважды третье места. Именно Жардим был инициатором покупки у ЦСКА Александра Головина.