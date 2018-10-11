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11 октября 201814:29

В Индии зафиксирован первый в мире случай зависимости от Netflix

26-летний житель индийского города Бангалор обратился за помощью в Национальный институт психического здоровья и неврологии, заявив, что у него зависимость от фильмов и сериалов, которые выпускает стриминг-сервис Netflix. Это первый такой случай, зафиксированный в мире, сообщает The Hindu.

По словам индийца, он тратил большую часть дня на просмотр продукции Netflix. Иногда мужчина даже забывал есть. В результате такого "телемарафона", зрение жителя Бангалора сильно ухудшилось, он заработал себе бессонницу и сильно похудел.

По словам психологов, подсев на Netflix, индиец пытался отвлечься от проблем в семье и тяжелых мыслей, вызванных собственной безработицей.

В настоящий момент с пострадавшим работают врачи. Он проходит курс лечения наравне с анонимными алкоголиками и наркоманами.

Врачи говорят, что зависимость от сериалов типична для людей старше 14 лет.

"Взрослые люди находят утешение и отдых в сериалах, которые помогают им снять стресс и хотя бы ненадолго отвлечься от собственных проблем", — отмечают психологи.

Ранее сообщалось, что Netflix позволит зрителям решать, как закончатся сериалы.

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