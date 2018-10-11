Четвертая попытка? Шнура сняли в ЗАГСе с загадочной блондинкой

В знаменитом ЗАГСе на Английской набережной в Петербурге посетители заметили Сергея Шнурова с девушкой-блондинкой, которые что-то писали за столом. Они сняли видео и прислали его в редакцию петербургского портала "Фонтанка".

Вероятнее всего, лидер группировки "Ленинград", который не так давно развелся с красивой и успешной Матильдой, решил жениться вновь.

При этом его знакомые приводят слова музыканта, который сказал: "Жизнь меня ничему не учит".

Что именно за блондинка находится в ЗАГСе со Шнуром, точно определить невозможно. Однако Life предполагает, что это 27-летняя Ольга Абрамова. Именно с ней музыкант появился на премии GQ "Человек года — 2018".

В "Интаграме" Шнурова никаких намеков на предстоящее событие нет. Более того: на днях он удалил из него все предыдущие фото, за что и поплатился.

По его словам, подписчик недовольный такой чисткой его "Инстаграма", набросился на музыканта и разукрасил его медийное лицо.