"Зенит" не расторгал контракт с Кокориным

Санкт-петербургский "Зенит" не обращался в РФС по поводу расторжения контракта с нападающим Александром Кокориным. В отличие от "Краснодара", который поспешил разорвать договор с полузащитником Павлом Мамаевым.

Как сообщил "Спорт Экспресс" председатель Палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов, "Зенит" не обращался с инициативой о расторжении контракта с Кокориным. Дата рассмотрения аналогичного обращения "Краснодара" в отношении Мамаева еще не определена.

"Краснодар" принял решение расторгнуть контракт с Мамаевым, после того как стали известны подробности конфликта с участием футболиста. "Зенит" не спешит расставаться с Кокориным до решения суда.