В Москве существенно выросла очередь к мощам Спиридона
Паломники, желающие поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя, вынуждены ожидать в очереди более пяти часов.
Как информирует ТАСС, хвост очереди находится у Центрального дома художника.
По словам организаторов, такое большое число желающих приложиться к святыне, связано с завершением пребывания мощей в России. Вечером 14 октября доступ к ним будет прекращен.
Собеседник агентства также отметил, что многие паломники приезжают в Москву из других городов, в том числе организованными группами на автобусах.
Подчеркивается, что в связи с большим числом людей, доступ в очередь к Храму Христа Спасителя будет ограничен после 16:00 мск.
В Россию мощи почитаемого во всем христианском мире святителя Спиридона были привезены с греческого острова Корфу 24 августа. В разных городах РФ им поклонились около полумиллиона человек. 21 сентября ковчег со святыней был доставлен в столичный храм Христа Спасителя, где его встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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