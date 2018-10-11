Кабаева защищает кандидатскую по педагогике

Олимпийская чемпионка по гимнастике Алина Кабаева приехала в Петербург, чтобы защитить кандидатскую диссертацию по педагогике, пишет "Фонтанка.ру". Научный труд посвящен спортивно-оздоровительному этапу в подготовке дошкольников в художественной гимнастике.

В тексте описаны игры и задания для детей, методика оценки мотивации к занятиям и педагогические наблюдения.

Защищать кандидатскую Кабаева будет в Университете физкультуры и спорта имени Лесгафта, который закончила в 2009 году.