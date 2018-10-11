Алексей Смертин ушел из "Динамо"

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин покинул пост советника генерального директора "Динамо". Клуб подтвердил эту информацию на своем официальном сайте.

"Спасибо огромное болельщикам и футбольному клубу "Динамо" за время, проведенное вместе! В связи со своим назначением в РФС, я принял решение сосредоточиться на работе на новой должности. Хочу пожелать удачи и успеха всей команде и моему бывшему партнеру по сборной Дмитрию Хохлову!", — приводит слова Смертина пресс-служба "Динамо".

Алексей Смертин решил сосредоточиться на работе в Российском футбольном союзе, где он получил должность директора по региональной политике и международным отношениям. Кроме того, Алексей Геннадьевич сохранил пост офицера по борьбе с дискриминацией в российском футболе.