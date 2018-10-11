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11 октября 201815:39

Российские волейболистки завершили выступления на чемпионате мира

EPA

Женская сборная России по волейболу проиграла в четырех партиях китаянкам в заключительном матче второго группового этапа проходящего в Японии чемпионата мира. Это поражение не позволило россиянкам пробиться в финал шести.

После того, как итальянки нанесли поражение чемпионкам мира сборной США 3:1, россиянками нужно было побеждать команду Китая. Но наша сборная проиграла 1:3 (22:25, 25:21, 23:25, 15:25) и лишилась шансов на продолжение борьбы.

Сборная России одержала на турнире шесть побед и потерпела три поражения. Наша команда заняла четвертое место в группе F вслед за сборными Италии, Китая и США.

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