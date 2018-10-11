Нурмагомедов: мог продолжать избивать Макгрегора, но и так нормально вышло

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал минувший бой против ирландца Конора Макгрегора, в котором он успешно защитил свой титул чемпиона организации.

"Я ни о чем не жалею и все произошедшее я бы сделал еще раз. Возможно, хотел бы только дольше продолжить бой, — заявил Нурмагомедов, слова которого приводит "Коммерсант". – Можно было не душить его, а продолжать избивать, но и так нормально вышло. Он просил пощады".

"Не думаю, что у меня отберут чемпионский пояс. Может быть, запретят выступать в штате Невада на какое-то время. Призовые выплатят не полностью... Говорят, что оштрафуют на 300 тысяч долларов, но, поверьте, прыжок из октагона стоил этих денег".

Напомним, что Нурмагомедов одержал победу в бое против Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом.