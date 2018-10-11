Алина Кабаева стала кандидатом педагогических наук

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Петербурге.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе высшего учебного заведения.

Отмечается, что диссертация Алины Кабаевой называется "Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике". В данной работе рассматривается методика оценки мотивации детей дошкольного возраста к занятиям гимнастикой, а также специфика педагогических наблюдений на занятиях по художественной гимнастике в спортивно-оздоровительных группах.

Собеседник агентства подчеркнул, что ученый совет университета заслушал выступление Кабаевой и одобрил его. После защиты диссертации известная спортсменка уехала из вуза, в котором она ранее училась и закончила в 2009 году.

Сотрудник Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта рассказал, что ученая степень будет получена соискателем после отправки документов в Москву.