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11 октября 201816:45

Высмеявшего расизм Трампа Алека Болдуина самого обвинили в расизме

Американские зрители заявили, что 60-летний актер Алек Болдуин настолько часто играл Трампа, что сам в него превратился. Комик дал неоднозначное интервью, в котором упомянул темнокожих. Звезду обвинили в расизме, сообщает USA Today.

В одном из свежих интервью Болдуин заявил, что с недавних пор стал любимцем темнокожих.

"Они полюбили меня с тех пор, как я начал изображать Трампа. Мне кажется, Трамп для них – это главный страх. За всех не скажу, но таких много", — отметил актер.

Болдуина обвинили в том, что он по собственной инициативе выступает от лица меньшинства, к которому не имеет отношение.

"Вы говорите от лица темнокожих людей, хотя никто вас об этом не просил. Вы самовольно ставите их в позицию беззащитных жертв", — написала у себя в "Твиттере" актриса Оливия Манн.

Болдуин давно обменивается колкостями с Трампом, не только на экране, но и в Интернете.

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