Уволенный вице-мэр Темрюка устроил пьяные гонки с полицией

На эмоциональный срыв списали чиновники администрации Темрюка поведение уволенного днем ранее заместителя главы города Валентина Отрошко, который налег на алкоголь, а потом сел за руль своего автомобиля и взялся соревноваться в скорости с инспекторами ДПС. Приключения бывшего чиновника на дороге и в отделении, куда он был доставлен, сняли на видео.

Отрошко, который курировал вопросы строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, связи, АПК и земельных отношений, был уволен 10 октября.

"Это решение вызвало эмоциональный срыв у уволенного госслужащего, что повлияло на его поступки в последующем", — отметили в администрации Темрюка.

Под "поступками" подразумеваются пьяные гонки с полицией, многочисленные нарушения правил, скандал во время задержания и обмоченная стена в отделении, на которую Отрошко справил малую нужду.

Медосвидетельствование уволенный вице-мэр проходить отказался, но его поведение и запах алкоголя не оставляли сомнений в том, что он пьян. После того, как буяна заковали в наручники, он принялся оскорблять стражей порядка и требовать справедливости. Она восторжествовала в зале суда, где "эмоциональному дебоширу" дали 10 суток административного ареста за неповиновение полицейским. Всего в отношении нарушителя составлено 10 протоколов, так что он может задержаться в полиции еще на 15 суток и выйти оттуда без прав и с квитанциями об оплате штрафов.