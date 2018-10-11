Нездоровые и неподготовленные. Американские генералы жалуются на новобранцев

Здоровье молодых людей, которые хотят вступить в вооруженные силы США, с каждым годом все хуже. На данный момент 31% новобранцев не подходит из-за избыточного веса. Для сравнения, 8 лет назад по той же причине отсеивали не более 27% кандидатов, пишет агентство ТАСС со ссылкой на доклад "Нездоровые и неподготовленные".

Документ был составлен группой "Миссия: готовность", которая состоит из более чем 700 отставных генералов и адмиралов армии США. Они уверены, что число желающих вступить в вооруженные силы и так сокращается, а со снижением уровня здоровья новобранцев, их останется совсем мало. Это может негативно сказаться на обороноспособности страны.

В этой связи военачальники призвали государство обратить внимание на проблему и готовить будущих солдат с детства: пересмотреть меню в школьных столовых, повысить количество уроков физкультуры.

Кстати, ранее местные СМИ писали, что молодые американцы просто не хотят идти в армию. В этом году вооруженные силы Соединенных Штатов планировали набрать более 76 тысяч новых военнослужащих, однако с трудом преодолели отметку в 70 тысяч.

Не спасает даже увеличение финансирования: каждому новобранцу положены 40 тысяч долларов премии при вступлении в армию. На эти цели Минобороны направило 200 миллионов долларов. Помимо прочего, военные обещали помогать гасить кредиты в банках. Однако значительного эффекта эти меры не дали.