Тема:
Джетлаг, биологические часы и нормализация сна 1 час назад
Пора вставать: слишком большое количество сна вредит мозгу человека
Сколько часов необходимо человеку для здорового сна? Вопрос совсем не праздный, поскольку многочисленные исследования связывают недостаток сна с возникновением психических и физических проблем со здоровьем.
Недавно канадские специалисты из Университета Западного Онтарио опубликовали предварительные результаты крупнейшего в мире исследования сна. Согласно этой работе, каждую ночь человек должен спать на протяжении семи-восьми часов. Именно такая продолжительность необходима для оптимальной когнитивной деятельности (по сути, работы мозга).
Кроме того, исследование показало, что слишком большое количество сна так же плохо для познавательной способности человека, как и его нехватка.
Как уже отмечалось выше, сон имеет важное значение для эффективной когнитивной деятельности, что было показано в многочисленных исследованиях.
Между тем учёные не понимали, как нарушенный сон влияет на различные домены когнитивных функций, то есть сложные процессы, управляемые головным мозгом.
В 2017 году специалисты создали интернет-портал, предлагающий участникам заполнить обширный опросник. Например, туда входили вопросы о продолжительности сна накануне. Кроме того, людям предлагалось выполнить 12 тестов, оценивающих их когнитивные показатели.
В конечном итоге исследователи собрали данные о более чем 40 тысячах участников.
Примерно половина всех испытуемых сообщала, что они еженощно спят менее 6,3 часа. Собственно, такие показатели были намного меньше рекомендуемого количества сна.
Люди, которые спали по 7-8 часов, показывали наилучшие когнитивные способности по сравнению со всеми остальными участниками.
"Мы обнаружили, что оптимальное количество сна, помогающее нашему мозгу работать наилучшим образом, составляет от семи до восьми часов каждую ночь, — говорит ведущий автор исследования Конор Уальд (Conor Wild) из Университета Западного Онтарио. – Такие данные соответствуют рекомендациям врачей, позволяющим человеку поддерживать хорошее состояние организма. Мы также выяснили, что люди, спавшие больше положенного времени, были столь же ослабленными, как и те, кто не высыпался".
Обычно слишком большое или недостаточное количество сна затрагивало навыки, связанные с формированием рассуждений и вербальными способностями.
Примечательно, что продолжительность сна сказывалась не на всех видах когнитивной деятельности. Несмотря на то, что более ранние работы показали, что полное лишение сна может нарушить кратковременную и рабочую память, непродолжительный сон (четыре часа) не сильно вредил кратковременной памяти.
Как предполагают учёные, недосыпание в течение длительного периода иначе влияет на мозг, чем бодрствование на протяжении одной ночи.
"Мы действительно хотели запечатлеть привычки людей, касающиеся сна, во всём мире. Очевидно, что было много небольших исследований сна людей в лабораториях, но мы хотели узнать, каким сон является в реальном мире", — объясняет один из авторов работы Андриан Оуэн (Adrian Owen) из Университета Западного Онтарио.
Результаты работы представлены в научном издании Sleep.
Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали о веской причине не пренебрегать дневным сном, особенно перед экзаменами.
Кроме того, генетики считают, что оптимальная продолжительность сна заложена в генах. Другие же специалисты призывают обращать внимание не только на продолжительность сна, но и на положение, которое человек принимает во время отдыха. Оказалось, что оно влияет на процесс очищения мозга от токсинов.
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