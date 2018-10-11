Хабиб Нурмагомедов пригрозил UFC разрывом контракта

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, заявил, что готов разорвать контракт с промоушеном, если организация уволит члена его команды Зубайру Тухугова. UFC обвиняет Тухугова в нападении на ирландца Конора Макгрегора, но Хабиб считает, что такое решение несправедливо.

"Почему UFC никого не уволил, когда команда Макгрегора толпой напала на автобус и нанесла ранения нескольким людям? Они могли убить кого-нибудь, — написал в своем Instagram Нурмагомедов. – Почему вы наказываете именно мою команду, когда дрались обе команды? Если вы скажете, что я это начал, я не соглашусь – я закончил начатое им".

"Накажите меня, при чем тут Зубайра Тухугов? Если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь – знайте, если уволите его, то вы потеряете меня – не забудьте мне прислать разорванный контракт или я его сам порву. Мы в России своих не бросаем".

"И да, чуть не забыл, мой гонорар, который вы не отдаете и с которым вы так возитесь, можете оставить себе. Только смотрите, чтобы он у вас в горле не застрял. Мы свою честь отстояли и это самое главное. А за братьев мы идем до конца".