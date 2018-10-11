Слепой рэпер: убийца и лидер ОПГ или жертва оговора? Расследование "Прямого эфира"

Слепому рэперу из Сочи Марку Яворскому было 16 лет, когда его обвинили в двойном убийстве. Эта история бурно обсуждалась в начале 2015 года. Тогда музыкант со своей девушкой Яной отправился в заброшенный сочинский санаторий. По одним данным, снимать клип, по другим – по просьбе друзей, попросивших привезти медикаменты одному из знакомых, который там находился.

Поездка закончились трагически: два трупа и приговор — 8 лет. В СИЗО Марк провел год и четыре месяца, еще девять месяцев под домашним арестом и два месяца – в колонии строгого режима.

Из тюрьмы Марк вышел по состоянию здоровья. Там парень окончательно ослеп. Девушка Яна его не дождалась – теперь у каждого своя жизнь, но Марк с мамой воспитывают ребенка, которого она родила.

Сейчас он хочет восстановить справедливость, ведь обвинение с него так и не снято, а Марк утверждает: он невиновен и никого не убивал. В частности, он указывает на "нестыковки", на которые якобы не обратило внимание следствие.

О том, что Марк никого не убивал, говорит и Яна, из-за которой началась тогда драка.

Однако в студии "Прямого эфира" знавшие рэпера с другой стороны утверждают: он уже в 16 лет был лидером местной преступной группировки, хотел "крышевать" бомжей и приезжающих на заработок строителей.

Кроме того, они предполагают, что Яворский симулирует слепоту. Марк и Яна готовы пройти тест на детекторе лжи, чтобы доказать: они говорят правду.

Что покажет результат? Кто Марк на самом деле: невинно обвиненный слепой музыкант, или лидер ОПГ, прикидывающийся инвалидом по зрению? Своего ли сына он воспитывает? Что произошло на самом деле в ту роковую ночь в заброшенном сочинском санатории? И будет ли пересмотрено дело Яворского, если выяснится, что он невиновен? Ответы на эти вопросы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".