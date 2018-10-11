Власти Норвегии собираются обезвредить "подводный Чернобыль"

Норвежцы хотят накрыть защитным саркофагом морское дно у берегов портового города Бергена, где покоится нацистская подлодка U 864 с 60 тоннами ядовитой ртути. Лодку потопили британцы в 1945 году, она направлялась в Японию, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

В задачу немцев входило доставить ртуть японским союзникам. Это вещество было редкость в Стране восходящего солнца, оно было необходимо для производства оружия.

Норвежские чиновники обратили внимание на "затонувший Чернобыль" лишь в 2003 году, когда местные рыбаки сообщили им, что их локаторы зафиксировали странный объект на дне.

В 2005 году с помощью специальных роботов для глубоководного погружения норвежцы выяснили, что около 47 тысяч квадратных метров морского дна вокруг подлодки заражены ртутью. Эту площадь хотят накрыть защитным саркофагом из песка и гравия.

Проект планируют завершить до 2020 года, на это потребуется до 31,5 миллиона евро. Местные жители требуют поднять лодку U 864 на поверхность, а ртуть убрать со дна.