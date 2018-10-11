Александрова сыграет с Павлюченковой в 1/4 финала турнира в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в австрийском Линце. В матче третьего круга 23-летняя россиянка одержала победу над шведской соперницей Юханной Ларссон.

Занимающая 119 строчку в мировом рейтинге Александрова выиграла поединок по итогам трех сетов со счетом 3:6, 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Соперницей Александровой по четвертьфиналу станет ее соотечественница Анастасия Павлюченкова, имеющая на турнире шестой номер посева.

Матч состоится 12-го октября.