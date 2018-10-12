Скорая солнечная помощь: российские инженеры представили мобильную энергосистему

Команда российских инженеров из Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС", группы компаний "Хевел" и НПО "Победа" представила автономную мобильную энергетическую установку, работающую на солнечной энергии.

Разработка позволяет обеспечить 50 часов непрерывного автономного пользования электроэнергией и предназначена, в первую очередь, для использования в труднодоступных географических точках, горных районах, местах аварий.

Идея создания установки для оперативного электроснабжения в местах с ограниченным доступом к электроэнергии принадлежит российскому производителю солнечных модулей – компании "Хевел". В её научно-техническом центре в Санкт-Петербурге проходило проектирование электротехнической части установки.

"Уникальность решения заключается в использовании высокоэффективных солнечных модулей российского производства. КПД наших фотоэлектрических элементов достигает 23%, что позволяет максимально быстро зарядить аккумуляторы и обеспечить электроснабжение без сжигания топлива", – заявил директор Научно-технического центра "Хевел" Дмитрий Орехов.

Итоговый вариант мобильной установки представляет собой передвижной комплекс, оснащённый солнечными модулями мощностью 1,8 киловатт, которые менее чем за десять часов заряжают аккумуляторы ёмкостью 19,2 киловатт-часов, обеспечивая круглосуточное и бесперебойное электроснабжение там, где это необходимо.

На корпусе прицепа установлена световая мачта, шесть светодиодных модулей и три прожектора которой освещают пространство вокруг установки на 360°.

Важным преимуществом является сверхпроходимость прицепа. Его инженерная конфигурация и качество деталей позволяют "безболезненно" пройти маршрут уровня международного спортивного ралли, а значит, попасть в самые труднодоступные локации.



Отмечается, что производственные мощности Центра прототипирования высокой сложности НИТУ "МИСиС" позволили спроектировать и собрать установку из отечественных комплектующих в кратчайшие сроки. Благодаря высокому качеству материалов она подходит для эксплуатации во всех макроклиматических зонах.

Добавим, что ранее российские химики повысили эффективность солнечных батарей при помощи фтора. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об амбициозном проекте Илона Маска по созданию в Австралии "виртуальной электростанции" на 50 тысяч домов.