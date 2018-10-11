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11 октября 201818:27

"Сейчас будешь за нами гоняться": в Ставрополье нарушители едва не задавили полицейского. Видео

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Сотрудники ДПС Буденновского района остановили BMW за нарушение правил дорожного движения. Водитель отказался предъявить документы на автомобиль, а затем попытался скрыться, едва не задавив полицейского.

 

"Сейчас ты будешь за нами гоняться" — прокричал нарушитель и уехал. Действительно, полицейским пришлось погнаться за BMW. Вскоре патрульная машина заблокировала черный седан около одной из местных заправок.

Дальнейшие события превратились в форменный балаган: четверо пассажиров BMW обступили полицейского и, скороговоркой на разные голоса, принялись убеждать сотрудника ДПС, что они не виноваты и ничего не нарушили, и что стражи закона занимаются беспределом и выполняют свои обязанности в нетрезвом виде.

 

Полицейским с трудом удалось угомонить и задержать нарушителей лишь при помощи угрозы применения табельного оружия.

На водителя автомобиля было составлено несколько протоколов — как за нарушение правил дорожного движения, так и за неповиновение сотрудникам полиции. Кроме того суд Буденновского района приговорил нарушителя к 5 суткам ареста.

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