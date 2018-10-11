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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 25 минут назад

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11 октября 201819:50

Следствие опасается, что Кокорин и Мамаев скроются от суда

Тверской суд Москвы проводит судебные заседания по скандальному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые устроили несколько драк в понедельник, 8 октября. Следователи требовали ареста спортсменов и особо подчеркнули, что оба игрока имеют возможности скрыться от суда.

"Накануне в суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева", — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко. При этом очные ставки футболистов с потерпевшими были отменены, поскольку у полицейских имеется достаточно доказательств вины игроков.

Требование арестовать братьев Кокориных и Мамаева связано с тем, что дела в их отношении были переквалифицированы с обвинения в побоях на "хулиганство". А эта статься более серьезная и отношение к подозреваемым в хулиганстве традиционно более строгое. При этом Кокорины и Мамаев, по мнению правоохранителей, играли ключевую роль в скандальных нападениях на граждан.

Следствие требовало ареста всех главных подозреваемых на два месяца, прокуратура поддержала это мнение. При этом обвинители особо отметили, что футболисты Кокорин и Мамаев обладают значительными финансовыми возможностями и поэтому могут скрыться от следствия. Кроме того, они со своими связями могут надавить на потерпевших.

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