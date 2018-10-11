Новейшим американским F-35 запретили летать

Полеты истребителей пятого поколения F-35 ВВС США временно приостановлены. Американские военные подозревают, что у них может быть неисправность в топливной системе. К такому заключению пришли специалисты, которые анализировали причины недавнего падения F-35B в Южной Каролине, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Пентагон. Проверка может занять до двух суток.

Напомним, первая в истории авария F-35 произошла 28 сентября этого года. Разбился истребитель модификации B Корпуса морской пехоты США. Пилот катапультировался.

F-35 – это многоцелевой боевой самолет пятого поколения, который должен заменить в американских ВВС истребители-бомбардировщики F-16 и штурмовики A-10. Как утверждают создатели, их машина менее заметна для радаров, сама оснащена современной радиолокационной системой. Кроме того, имеет мощные двигатели и вооружение. На борт самолет может взять более 8 тонн оружия.

Стоимость одного обычного F-35A – 94 миллиона долларов, F-35B, с укороченным взлетом и посадкой, – 122 миллиона долларов.