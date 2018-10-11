Российские стратеги провели масштабную тренировку

Все три компонента ядерных сил России, сухопутный, морской и воздушный, приняли участие в масштабной тренировке с учебно-боевыми пусками ракет. Провести маневры поручил Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Основной задачей учений стала проверка связи на всех уровнях: как доходит сигнал от Национального центра управления обороной до отдельных воинских частей и соединений, сообщает военное ведомство России.

В частности, тренировочные мишени на полигонах "Кура", "Чижа", "Пембой" и "Теректа" обстреляли наземные ракетные комплексы и стратегические подводные лодки. Кроме того, с военных аэродромов "Энгельс", "Украинка" и "Шайковка" взлетели самолеты Ту-160 и Ту-22М3.

Все запущенные ракеты попали в цель. Их полет отслеживали Единая космическая система и радиолокационные станции на земле.