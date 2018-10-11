Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины

Константинопольский патриархат прекратил действие томоса о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Об этом было заявлено по итогам Синода, который заседал в Стамбуле в течение трех последних дней.

В тексте заявления, распространенного в Стамбуле, говорится, что Синод Константинопольского патриархата отменяет решение о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата от 1686 года.

Таким образом, Вселенский патриархат приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины.

Синод также отменил анафему главы Киевского патриархата Филарета Денисенко и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария Малетича.

В Московской патриархии уже заявили, что Константинополь своими действиями "переходит красную черту". Синод РПЦ даст оценку действиям Константинопольского патриархата на заседании 15 октября. Об этом сообщил в интервью "России 24" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.