11 октября 201819:56
Страшное ДТП с маршруткой в Чувашии: много погибших
В Чувашии страшное ДТП: маршрутное такси, микроавтобус Fiat, врезался в грузовик. По данным ТАСС, из 15 пассажиров — 12 погибли. Причины и обстоятельства аварии выясняются. По другим данным, погибли 8 человек.
В пресс-службе МВД республики "Интерфаксу" уточнили, что ДТП произошло около 19:10 по московскому времени в Чебоксарском районе.
Недавно подобное ДТП с большим количеством жертв случилось в Тверской области. Там автобус ЛиаЗ столкнулся с микроавтобусом, выехавшим на "встречку": погибли 13 человек.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Спасательная операция под Джезказганом
- Появилось видео допроса Кокорина и Мамаева
- Актер, обвиненный в педофилии, покончил с собой в СИЗО
- Курский губернатор покинул кресло, в котором просидел 18 лет
- Гнев Кадырова подействовал: чеченец-дебошир извинился
Самое читаемое
-
Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- В детских садах в молоко добавляли реактивы, загустители и эмульгаторы
- Кровь испарялась,черепа взрывались: как умирали жертвы извержения
- Маникюрша-маньяк пугает яйцами инопланетян и вырывает ногти
- Пять месяцев ожидания: больная диабетом девушка умерла без лекарств
Авто.Вести.Ru
-
УАЗ "Патриот" получит китайскую 6-ступенчатую МКП
- Дешевый кросс-кабриолет от Volkswagen: все-таки это не шутка!
- Россияне победили в Чемпионате мира по кастомайзингу
- Полисы ОСАГО подорожают сильнее, чем ожидалось
- Российским водителям разрешили обливать пешеходов из луж
Экономика
-
Обвал на Уолл-стрит: инвесторы сбрасывают и акции, и доллары
- Эффект домино: обвал на биржах США обрушил азиатские котировки
- Для чего Египет наращивает закупки вооружений?
- С какой целью саудиты похитили журналиста?
- Иран использует креативные методы обхода санкций США
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
5 продуктов для здоровья сердца, которые вас удивят
- Говорят ученые: строгие диеты не только бесполезны, но еще и очень опасны
- Бычий пенис, тухлая акула и сыр с личинками: кто и зачем открыл Музей отвратительной еды
- Когда пить кофе, чтобы нормально засыпать
- Почему зевание заразно и зачем мы вообще зеваем?
Вести в 20.00
-
Страшное ДТП в Чувашии
- Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины
- Российские стратеги провели масштабную тренировку
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Погоня в Долгопрудном: пьяная женщина с ребенком устроила несколько ДТП
- Банкротство и смена застройщика: сотни семей не могут дождаться своих квартир
- В Подмосковье появился памятник сожженной деревне
- По улицам подмосковного поселка бродит кабан
- Волшебная музыка и необычная выставка: музей Скрябина отмечает 100-летие
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Маленькие дети со смартфонами чаще становятся агрессорами и жертвами
- Virgin Galactic пообещала запустить человека в космос через несколько недель
- Впервые определён генетический фактор риска развития импотенции
- Увидеть то, чего нет: учёные разобрались, как мозг формирует иллюзии
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"
Сегодня
Александр Кокорин оставлен под арестом на два месяца
16 минут назад
Топ-10 миллиардеров, унаследовавших свое состояние
7 часов назад
Алина Кабаева стала кандидатом педагогических наук
4 часа назад
Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости
08.10.2018 10:00
"Бузова курит в сторонке": супруга подмосковного депутата устроила пробку на МКАД ради съемок клипа
6 часов назад
Авария "Союза": подобное было в 1975-м, но еще жестче
7 часов назад
Пресс-подход вице-премьера РФ Юрия Борисова по аварии "Союза"
7 часов назад
565
Как выбрать правильный костюм для переговоров и деловой встречи
10.10.2018 16:22
Помогите маленькому Гоше выжить с редким пороком сердца
09.10.2018 11:12
Расследование Эдуарда Петрова. Икорное подполье
28.09.2018 12:01
5 485
На Аляске выбрали самого толстого медведя
1 час назад
Новейшим американским F-35 запретили летать
2 часа назад
Российский флот пополнили два "Раптора"
2 часа назад
СК затребовал все дела, которые вела убитая Шишкина
2 часа назад
Рустэм Хамитов покидает пост главы Башкирии
3 часа назад
Водителям разрешат не возить бумажные полисы ОСАГО
3 часа назад
Хабиб Нурмагомедов пригрозил UFC разрывом контракта
4 часа назад
Сборная России сыграет со шведами в красном
4 часа назад
В России может появиться альтернатива ипотеке
4 часа назад
Для любителей болтать ногами придумали специальный стул
6 часов назад
"Челси" отправит болельщиков-антисемитов в Освенцим
7 часов назад
Госдума сохранила налоговые льготы для предпенсионеров
7 часов назад
В России начали выпускать новый кросс-хэтчбек Lada
7 часов назад
5 способов сделать просмотр мультиков полезным для ребенка
11 часов назад
WhatsApp исправил ошибку, позволявшую "угнать" смартфон
12 часов назад
Роскачество: 20 процентов рынка молока занимают нарушители
12 часов назад