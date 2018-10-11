Страшное ДТП с маршруткой в Чувашии: много погибших

В Чувашии страшное ДТП: маршрутное такси, микроавтобус Fiat, врезался в грузовик. По данным ТАСС, из 15 пассажиров — 12 погибли. Причины и обстоятельства аварии выясняются. По другим данным, погибли 8 человек.

В пресс-службе МВД республики "Интерфаксу" уточнили, что ДТП произошло около 19:10 по московскому времени в Чебоксарском районе.

Недавно подобное ДТП с большим количеством жертв случилось в Тверской области. Там автобус ЛиаЗ столкнулся с микроавтобусом, выехавшим на "встречку": погибли 13 человек.