Александр Кокорин оставлен под арестом на два месяца

В Тверском суде города Москвы вынесено решение по скандальному делу футболиста Александра Кокорина, который вместе с Павлом Мамаевым устроил несколько драк в понедельник, 8 октября. Следователи требовали ареста спортсмена на два месяца и теперь Кокорин пробудет в заключении до 8-го декабря.

Аргументация следственных органов и поддержавших их прокуроров основывалась на том, что Кокорин, как и Мамаев, обладает значительными связями и большими финансовыми возможностями и, как следствие, может оказать давление на потерпевших или даже скрыться от правоохранителей за границей. В этой связи требование полиции было таким: арест всех главных подозреваемых на два месяца.

Кокорин в заседании заявил о своем раскаянии и попросил суд не лишать его свободы. Адвокаты футболиста при этом считают, что мерой пресечения для их подзащитного можно было выбрать подписку о невыезде.