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Авария "Союза" 10 минут назад

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11 октября 201821:15 Евгений Давыдов

Авария на старте "Союза": как Алексей Овчинин и Ник Хейг успели катапультироваться

Расследованием причин нештатной ситуации при старте ракеты-носителя "Союз" занимается специально созданная комиссия. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело. Экипаж, а это россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, утром 12 июня прилетят в Москву. Во время аварийного приземления космонавты перенесли внушительные перегрузки. К этому часу они уже обследованы врачами, их состояние опасений у медиков не вызывает. Но все пилотируемые полеты приостановлены Роскосмосом до выяснения причин происшедшего.

Космонавты внешне спокойны и улыбаются. И, кажется, совсем не переживают — все позади. Алексея Овчинина и Ника Хейга доставляют на космодром к вечеру. Они не просто живы, чувствуют себя хорошо. И это главное.

"Удалось избежать гораздо более худшего развития событий, поэтому поскольку мы связанны с американскими коллегами по МКС, работа комиссии уже началась. Сейчас я сверю ее первое заседание, буду заслушивать первую оценку специалистов по телеметрии по ходу развития внештатной ситуации. В целом мы высоко оценили действия экипажа", — коротко рассказывает гендиректор госкорпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Кадры спасательной операции: экипаж "Союза МС-10" приземляется в 450 километрах от космодрома, в казахстанской степи, в безлюдном месте в Джезказганской области. Туда тут же вылетают несколько вертолетов со спасателями, спустя несколько минут — на месте спецтехника и медики.

"Произошло срабатывание аварийной системы спасения (САС). Она отработала штатно, позволила раскрыть парашют. Капсула отделилась от ракеты-носителя. Экипаж благополучно приземлился на землю. По предварительным данным, по секундам полета, видимо, причина – при разделении первой и второй ступеней", — поясняет зампред российского правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

Сегодняшний день они запомнят на всю жизнь. 165-я секунда полета. При отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока отключаются двигатели второй ступени.

- Авария носителя, — констатирует диспетчер полета.

До этого момента все шло в штатном режиме. Экипаж проходит предполетную примерку скафандров и выдвигается на автобусе на стартовую площадку. Пуск — секунда в секунду.

Трансляция. До стартовой площадки с места установки камер — полтора километра. Местное время — 14 часов 40 минут. Ракета уходит в небо.

Спустя пару минут в небе появляется густой шлейф дыма и маленькая точка. Корабль делится на отсеки и выпускает парашют.

Лётчик-космонавт Владимир Попов наглядно показывает, как действует экипаж в нештатной ситуации.

"Когда отрабатывает первая ступень, они отстыковываются, расходятся. И начинает работать только центральная вторая ступень. И вот в этот момент что-то произошло", — показывает на макете "Союза" экс-начальник федерального управления авиационно-космического поиска и спасения, заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Во время падения в так называемом режиме баллистического спуска экипаж испытывает серьезные перегрузки. В данном случае — в 6g. Это не угрожает жизни тренированного человека, но все равно приятного мало. К примеру, при подготовке к полету пик перегрузки в центрифуге может быть в полтора-два раза выше.

"Где-то в районе четырех минут мы пробиваем плотные слои атмосферы. Это страшновато, да. Когда за иллюминатором белое пламя, когда мы через атмосферу идем, это неприятно. Но, тем не менее, мы вынуждены эмоции запрятать поглубже, заниматься работой", — подчеркивает Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко.

Уже абсолютно точно понятно, что Овчинин и Хейг выжили благодаря уникальной системе аварийного спасения САС. 35 лет назад она, кстати, уже спасала жизни космонавтов.

26 сентября 1983 года летчики-космонавты Владимир Титов и Геннадий Стрекалов невольно стали ее испытателями. От взрыва на стартовой площадке ракеты-носителя "Союз-У" их спасла разработка советских инженеров. Капсула, в которой находился экипаж, сделана с учетом посадки при прохождении плотных слоев атмосферы при сверхкритических температурах. Устройство капсулы изучил Александр Руденко.

"Это точно копия того самого спускаемого аппарата, на котором приземлились космонавты. Сверху — бытовой отсек А это капсула, в которой находился экипаж корабля, — поясняет Александр Руденко у макета спасательной капсулы. — Обшивка капсулы — 17 слоев алюминия плюс специальная оболочка, выдерживающие невероятные температуры до 2000 градусов по Цельсию. При прохождении плотных слоев атмосферы внутри самой капсулы все максимально удобно и безопасно для космонавтов — специальные индивидуальные кресла "Казбек", где космонавты находятся в позе эмбриона во время полета и приземления. Для плавности спуска на высоте 10000 метров над землей вылетает парашют".

"После сброса ДУ САС (двигательной установки системы аварийного спасения) и до отделения головного обтекателя, задачи спасения космонавтов выполняют наши ракетные двигатели головного обтекателя. Это "Изделие 960М", заводской индекс. Сегодня они и работали", — подчеркнул конструктор Виктор Волчков.

Для выяснения всех обстоятельств аварии создана специальная комиссия. Одной из вероятных причин эксперты называют плохие крепления центрального блока ускорителя.

Из-за аварии пополнения на МКС не дождались трое космонавтов — из России, Германии и США. Им придется поменять свои планы, когда они вернутся на Землю — неизвестно. Роскосмос временно приостановил все пилотируемые полеты с космодрома.

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