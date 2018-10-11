Кто похитил журналиста Хашогги: саудовские власти готовы к осмотру консульства
Сотни американцев устроили митинг у посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне. Собравшиеся требовали наказать тех, кто причастен к исчезновению журналиста Джамаля Хашогги. В руках они держали плакаты с вопросом: "Жив ли репортер?". Он пропал 9 дней назад, после того, как пришел сдавать документы в саудовское консульство в Стамбуле. И сегодня же группа американских сенаторов потребовала от Дональда Трампа ввести санкции против Саудовской Аравии. Они полагают, что журналист убит. Так ли это, сейчас разбирается турецкая полиция.
Журналисту по имени Джамал Хашогги нужна была справка для развода. Как гражданин Саудовской Аравии он отправился в генеральное консульство своей страны на территории Стамбула. Невеста — гражданка Турции, с которой они планировали пожениться, собрав необходимые документы, осталась ждать снаружи.
В 13 часов Хашогги вошел в консульство. Невеста ждала до полуночи. По сей день журналист Хашогги так никто и не видел. В консульстве Джамаля Хашогги приветствует человек в синем пиджаке: это видно на кадрах с камеры видеонаблюдения. Рядом припарковано несколько черных фургонов. Невеста Хатис Дженгиз ждет рядом (тоже попала на видео). Через 40 минут вокруг здания начинается подозрительная спешка: въезжают и выезжают черные машины.
Известно, что накануне исчезновения в Стамбул прилетело два частных самолета из Саудовской Аравии. Внутри — 15 человек: их в Турции уже прозвали командой убийц. Когда невеста поняла, что происходит что-то странное, позвонила по номеру, который заранее ей оставил Хашогги.
"Если его нет 5 часов, то дело серьезное. Мне сказали, Джемаль в генконсульстве. Общие знакомые попросили что-то сделать, — рассказывает советник президента Турции Ясин Актай. — Я позвонил в службу национальной безопасности, и через несколько минут все обо всем узнали".
Вскоре к невесте вышел человек и сказал: "Джамаль ушел, и ждать его не нужно". Ни на одной из камер наблюдения не видно, как журналист покидает консульство. При этом зафиксировано, что через два часа после того, как Джамал вошел в здание, оттуда выехал черный микроавтобус. Он направился к резиденции саудовского консула и там заехал в закрытый гараж.
В Турции сейчас подозревают, что журналиста расчленили, вынесли по частям в сумках и вывезли на автомобиле. "Кто дает им право похищать и убивать журналистов у нас в стране? Они думают, что у них есть дипломатическая неприкосновенность, и они могут делать все, что угодно?" – рассуждает Али Дудукчу.
По одной из версий, в Эр-Рияде могли спланировать целую операцию для того, чтобы нейтрализовать Джамаля Хашогги, регулярно выступавшего с резкой критикой в адрес саудовских властей. Причем та самая невеста могла быть соучастницей операции — есть версия, что она помогала заманить Джамаля в посольство. Кроме того: известно, что всем турецким сотрудникам консульства в этот день дали отгул, а также из-за технического сбоя пропали записи с камер наблюдения внутри здания.
"Работники консульства не могут просто сказать — "а он ушел" — и все, — подчеркивает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Они должны предоставить нам четкие доказательства в подтверждение своих слов".
Саудовские власти уже заявили, что готовы разрешить турецкой стороне осмотр территории консульства. В Стамбуле в ответ требуют, чтобы осмотр был проведен и в резиденции консула, куда 2 октября прибыл загадочный черный микроавтобус.
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