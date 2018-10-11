Тема:
Отравление Скрипалей 1 час назад
Бизнес на страхе: в Британии предлагают защиту от "руки Москвы"
Антироссийская истерия в Британии стала отличным способом заработать. Сразу несколько фирм начали предлагать услуги по защите от мифической "руки Москвы". Судя по указанным в объявлениях ценам, бизнес на страхе весьма прибыльный.
Директор юридической фирмы в Лондоне на днях получил необычное письмо. На конверте — печально известная фотография Александра Литвиненко, внутри — глянцевые буклеты на русском и английском с предложением организовать комплексную защиту от радиации и кибератак российских спецслужб.
Услуги по обеспечению безопасности предлагает фирма из Германии, комплект оборудования стоит двести тысяч евро. Владелец фирмы заявил нам, что его услугами уже пользуются свыше сотни клиентов.
"Обычно они покупают сразу несколько комплектов: один для дома в Лондоне, другой можно установить на яхте, а третий, например, можно использовать на вилле, где-нибудь в Сан-Тропе", — пояснил продавец систем безопасности, глава компании Schaefer Physik Ульрих Шеффер.
В рекламных брошюрах помимо Литвиненко использованы свежие фотографии из Солсбери, напоминая об истории с так называемым "Новичком". В списке потенциальных угроз числятся отравленные букеты цветов и зараженные опасными веществами бутылки с вином.
Что бы не стояло за этими письмами: розыгрыш, чье-то воспаленное воображение или странный маркетинговый ход, очевидно, что все это следствие раздутой в Европе антироссийской истерии. Её уровень уже зашкаливает.
"Мир сошел с ума. Можно вспомнить, что в 1949 году американский министр обороны Джеймс Форрестол покончил с собой с криком: "Русские идут!". Мы живем в очень интересное время. Русские вновь идут", — разводит руками директор юридической фирмы Олег Дегтярев.
Английские газеты пишут о подготовке Лондона к нанесению по России киберударов. Британские военные проводят учения, где в условный противник разъезжает на русских танках.
"Не просто холодная война началась. Война началась почти горячая. Представить себе до окончания холодной войны, что будет такая ситуация, когда официальные лица открыто будут открыто говорить, что "будет война с Россией, готовьтесь к войне с Россией", было нельзя. Такого не было никогда", — отмечает политолог Александр Некрасов.
В британских банках российских клиентов проверяют с особым пристрастием. В анкете банка HSBC бизнесменам необходимо ответить на вопрос, связаны ли они каким-то образом с Россией, которая поставлена в один ряд Северной Кореей и Ираном.
"Мне многие русские жаловались, что у них возникают трудности в бизнесе, возникают трудности в открытии счетов. Некоторые из них собираются уехать отсюда, потому что здесь создается атмосфера, не благоприятная для бизнеса", — подчеркивает Александр Некрасов.
В этой борьбе с Россией уже давно никто не утруждает себя не то, чтобы проверкой, хотя бы предоставлением фактов. "Путин нацелился на Запад, шпионы ГРУ нажали на спусковой крючок". Автор этой статьи в The Sunday Times, журналист Марк Урбан недавно выпустил книгу о Сергее Скрипале, которого, он уверен, отравила российская военная разведка.
- А вы его самого видели после Солсбери?
"Нет. Я его не видел", — отвечает журналист Марк Урбан.
- А где он находится, знаете?
- Нет.
Так что пары отравляющего вещества, которое британские химики сумели обнаружить в Солсбери, здесь пока не то, что не рассеиваются, наоборот, сгущаются.
Ранее по теме
-
СМИ: Петров и Боширов следили за Скрипалем в Чехии в 2014 году1 сутки назад
-
Лондон считает, что узнал настоящее имя второго отравителя Скрипалей3 суток назад
-
Луговой: Потеева "воскресили" для поддержания "скрипалевского накала"5 суток назад
-
В церкви в Солсбери пройдет концерт "Из России с любовью"5 суток назад
-
Bellingcat готовит новую "сенсацию", на этот раз про Петрова6 суток назад
-
Нидерланды: высланные россияне добывали информацию о гибели "Боинга" и деле Скрипаля7 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Авария на старте "Союза"
- Александр Кокорин оставлен под арестом на два месяца
- Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины
- Путин назначил врио руководителей в Башкирию и Курскую область
- Актер, обвиненный в педофилии, покончил с собой в СИЗО
Самое читаемое
-
Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- В детских садах в молоко добавляли реактивы, загустители и эмульгаторы
- Кровь испарялась,черепа взрывались: как умирали жертвы извержения
- Маникюрша-маньяк пугает яйцами инопланетян и вырывает ногти
- Пять месяцев ожидания: больная диабетом девушка умерла без лекарств
Авто.Вести.Ru
-
УАЗ "Патриот" получит китайскую 6-ступенчатую МКП
- Дешевый кросс-кабриолет от Volkswagen: все-таки это не шутка!
- Россияне победили в Чемпионате мира по кастомайзингу
- Полисы ОСАГО подорожают сильнее, чем ожидалось
- Российским водителям разрешили обливать пешеходов из луж
Экономика
-
Обвал на Уолл-стрит: инвесторы сбрасывают и акции, и доллары
- Эффект домино: обвал на биржах США обрушил азиатские котировки
- Для чего Египет наращивает закупки вооружений?
- С какой целью саудиты похитили журналиста?
- Иран использует креативные методы обхода санкций США
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
5 продуктов для здоровья сердца, которые вас удивят
- Говорят ученые: строгие диеты не только бесполезны, но еще и очень опасны
- Бычий пенис, тухлая акула и сыр с личинками: кто и зачем открыл Музей отвратительной еды
- Когда пить кофе, чтобы нормально засыпать
- Почему зевание заразно и зачем мы вообще зеваем?
Вести в 20.00
-
Страшное ДТП в Чувашии
- Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины
- Российские стратеги провели масштабную тренировку
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Погоня в Долгопрудном: пьяная женщина с ребенком устроила несколько ДТП
- Банкротство и смена застройщика: сотни семей не могут дождаться своих квартир
- В Подмосковье появился памятник сожженной деревне
- По улицам подмосковного поселка бродит кабан
- Волшебная музыка и необычная выставка: музей Скрябина отмечает 100-летие
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Маленькие дети со смартфонами чаще становятся агрессорами и жертвами
- Virgin Galactic пообещала запустить человека в космос через несколько недель
- Впервые определён генетический фактор риска развития импотенции
- Увидеть то, чего нет: учёные разобрались, как мозг формирует иллюзии
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"