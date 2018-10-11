Бизнес на страхе: в Британии предлагают защиту от "руки Москвы"

Антироссийская истерия в Британии стала отличным способом заработать. Сразу несколько фирм начали предлагать услуги по защите от мифической "руки Москвы". Судя по указанным в объявлениях ценам, бизнес на страхе весьма прибыльный.

Директор юридической фирмы в Лондоне на днях получил необычное письмо. На конверте — печально известная фотография Александра Литвиненко, внутри — глянцевые буклеты на русском и английском с предложением организовать комплексную защиту от радиации и кибератак российских спецслужб.

Услуги по обеспечению безопасности предлагает фирма из Германии, комплект оборудования стоит двести тысяч евро. Владелец фирмы заявил нам, что его услугами уже пользуются свыше сотни клиентов.

"Обычно они покупают сразу несколько комплектов: один для дома в Лондоне, другой можно установить на яхте, а третий, например, можно использовать на вилле, где-нибудь в Сан-Тропе", — пояснил продавец систем безопасности, глава компании Schaefer Physik Ульрих Шеффер.

В рекламных брошюрах помимо Литвиненко использованы свежие фотографии из Солсбери, напоминая об истории с так называемым "Новичком". В списке потенциальных угроз числятся отравленные букеты цветов и зараженные опасными веществами бутылки с вином.

Что бы не стояло за этими письмами: розыгрыш, чье-то воспаленное воображение или странный маркетинговый ход, очевидно, что все это следствие раздутой в Европе антироссийской истерии. Её уровень уже зашкаливает.

"Мир сошел с ума. Можно вспомнить, что в 1949 году американский министр обороны Джеймс Форрестол покончил с собой с криком: "Русские идут!". Мы живем в очень интересное время. Русские вновь идут", — разводит руками директор юридической фирмы Олег Дегтярев.

Английские газеты пишут о подготовке Лондона к нанесению по России киберударов. Британские военные проводят учения, где в условный противник разъезжает на русских танках.

"Не просто холодная война началась. Война началась почти горячая. Представить себе до окончания холодной войны, что будет такая ситуация, когда официальные лица открыто будут открыто говорить, что "будет война с Россией, готовьтесь к войне с Россией", было нельзя. Такого не было никогда", — отмечает политолог Александр Некрасов.

В британских банках российских клиентов проверяют с особым пристрастием. В анкете банка HSBC бизнесменам необходимо ответить на вопрос, связаны ли они каким-то образом с Россией, которая поставлена в один ряд Северной Кореей и Ираном.

"Мне многие русские жаловались, что у них возникают трудности в бизнесе, возникают трудности в открытии счетов. Некоторые из них собираются уехать отсюда, потому что здесь создается атмосфера, не благоприятная для бизнеса", — подчеркивает Александр Некрасов.

В этой борьбе с Россией уже давно никто не утруждает себя не то, чтобы проверкой, хотя бы предоставлением фактов. "Путин нацелился на Запад, шпионы ГРУ нажали на спусковой крючок". Автор этой статьи в The Sunday Times, журналист Марк Урбан недавно выпустил книгу о Сергее Скрипале, которого, он уверен, отравила российская военная разведка.

- А вы его самого видели после Солсбери?

"Нет. Я его не видел", — отвечает журналист Марк Урбан.

- А где он находится, знаете?

- Нет.

Так что пары отравляющего вещества, которое британские химики сумели обнаружить в Солсбери, здесь пока не то, что не рассеиваются, наоборот, сгущаются.