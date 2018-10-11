Тараканы и просроченные продукты: Роспотребнадзор вскрыл нарушения в популярной сети кафе
Роспотребнадзор закрыл более 60 суши-баров популярной сети. Инспекция нагрянула туда после того, как сразу несколько клиентов заведения попали в больницу с подозрением на сальмонеллёз. И, как оказалось, кишечные инфекции — это далеко не все, что рестораны забыли указать в меню. На кухне нашли многочисленные нарушения: просроченные продукты и полчища тараканов.
"Не работает по техническим причинам" — подобные объявления появились сразу в шестидесяти трех магазинах сети "Суши Wok". За формулировкой "технические причины" на самом деле скрывается вспышка сальмонеллеза. После которой компанию начал проверять Роспотребнадзор.
Итоги — шокирующие. На кухнях, где часто не работала вентиляция, проверяющих встретили полчища мух и тараканов. Они теперь донимают соседние магазины.
"Мы вызываем всякие разные инспекции, они их травят-травят, но они снова прибегают. И говорят, что они живут не у нас", — говорит представительница одного из них.
"Но я думаю, что они все-таки оттуда", — делится мнением ее коллега.
Персонал работал без спецодежды. Продукты — без маркировки, а зачастую и документов. Неудивительно, что и лабораторные испытания продукция с треском провалила. Пришлось уничтожить почти полтонны изъятой рыбы и готовых блюд.
"Более чем в 43% проб смывов были выявлены бактерии группы кишечной палочки. Все эти нарушения свидетельствовали о грубейшем нарушении санитарных норм и правил, которые несут реальную угрозу", — сообщила Юлия Ларина, начальник территориального отдела Юго-Восточного административного округа управления Роспотребнадзора по Москве.
Те, кто уже испытал эту угрозу на себе — закрытию точек не удивились.
"Оказывается, живность живет в рыбе, которая не проходит полностью термическую обработку. И все, с тех пор мы суши больше не едим", — говорит мужчина средних лет.
Крохотные кухни и помещения. В магазинах экономили на всем. Судя по проверкам и на продуктах. Хотя, по словам экспертов, сырая рыба в Москве — дорогое удовольствие.
"Если с траулера замороженную [рыбу] перегрузили в порту, загрузили в мехсекцию, это доехало до Москвы, ее положили в холодильник, после этого ее один раз разморозили — ничего бояться не нужно. А когда у вас нет средств, для того чтобы работать с сырой рыбой — это, конечно, опасно", — рассказал Игорь Бухаров, президент федерации рестораторов и отельеров.
Нарушения выявили во всех проверенных московских магазинах "Суши Wok". Некоторые отделались штрафами, продолжают работать. И персонал не горит желанием показывать, навели ли на кухне порядок.
"Вот руки голые вижу у повара. — Какие? — Вот без перчаток. — А никто не работает!" — менеджер захлопнула дверь перед нашим носом.
Руководство "Суши Wok" скандал пока никак не комментирует. И все претензии переправляет к владельцам точек — покупателям франшизы.
"Отсутствие туалета для посетителей, неправильно подключена мойка, отсутствие прививки у сотрудника. Естественно я их устраняю, мне не нужны проблемы с клиентами", — рассказал Алексей Дудкин, владелец одного из кафе "Суши Wok".
Магазины "Суши Wok", в общей сложности оштрафованы почти на полтора миллиона рублей. У закрытых точек есть три месяца на устранение замечаний. И пока непонятно, хватит ли у них на это денег.
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