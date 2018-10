На Аляске выбрали самого толстого медведя

Сотрудники национального парка Катмаи на Аляске подвели итоги ежегодного конкурса на самого упитанного медведя. Любители животных проголосовали за медведицу по кличке Бэдноуз (Beadnose). Свои голоса ей отдали 6,3 тысячи человек, сообщает Newsweek.

Представитель парка Эндрю Лаваль рассказал, что Бэдноуз смогла набрать вес, питаясь жирным лососем.

"Мы называем ее сильной и независимой женщиной. После рождения детенышей она не стала худеть", — заявил Наваль. В непростом соревновании медведица обошла конкурента по кличке 747.

It’s Fat Bear Tuesday! 🎉 All #FatBearWeek we’ve been celebrating these hefty, healthy hibernators. For the chunky crown, it’s 409 vs 747! To win the title of Fattest Bear... which obese omnivore overtakes all others? Vote now on Facebook until 3pm AKDT: https://t.co/az5KQLICFI pic.twitter.com/CYXSa5xrdw

По словам сотрудников парка Катмаи, треть своего веса медведи теряют во время спячки, поэтому сейчас, готовясь к зиме, они едят больше обычного.

На опубликованных ниже кадрах Бэдноуз запечатлена до и после того, как набрала вес.

At peak season, brown bears can add up to four pounds of weight a day.



Bear 409 looks like she had no trouble with that. (Yes, this is the same bear. We’re screaming.) pic.twitter.com/Wk1gSjDReX