12 человек погибли в ДТП на трассе М7: водители столкнувшихся машин живы

Подтверждаются данные о 12 погибших в смертельном ДТП в Чувашии. Ранее сообщалось, что погибших может быть от восьми до двенадцати.

Авария произошла около 19:00 по московскому времени в Чебоксарском районе республики, на 647-м километре трассы М7, возле деревни Большие Карачуры. Столкнулись грузовик и пассажирский "Фиат", следовавший из Канаша в Москву.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД России, водители обоих транспортных средств живы, им сейчас оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, всего в больницах находятся восемь человек, пострадавших в ДТП.

В пресс-службе республиканского Управления МВД сообщили, что причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу. Возможно, это произошло из-за технической неисправности.