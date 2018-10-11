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11 октября 201822:20

Кадыров трудоустроил кидавшегося банкой чеченца

twitter.com

Молодой герой московских похождений срочно прибыл в Грозный: им оказался житель села Автуры Шалинского района Турпал Хасиев. Сегодня Турпал, его отец Магомед, братья Апти и Шаъбан приняли участие в одной из передач ЧГТРК "Грозный".

Как сообщил позже глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, Турпал Хасиев говорил в студии, что выехал в Москву 7 октября с целью устройства на работу. Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решен вопрос его трудоустройства. На ТВ приехал начальник СУРСАД города Грозного и забрал его на новое рабочее место.

"С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их, — добавил Рамзан Кадыров. — Турпал заявил, что горько сожалеет о своем недостойном поведении в Москве. Он слезно извиняется перед Ярославом Смирновым за то, что бросил на его колени баночку из-под напитка. Я ранее неоднократно говорил и сейчас повторяю: любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе. К нарушающему их будет предъявлен спрос".

Как уточняет "Интерфакс", в свою очередь сам чеченец, кинувший алюминиевую банку в метро, уже записал и выложил в Сеть видео с извинениями. "Я хочу извиниться за свой недостойный поступок, что кинул банку в сидящих напротив, — сказал он. — Меня очень сильно поругали в руководстве республики и мои родители".

Ранее глава Чечни, выразив свое возмущение случившимся, призвал бросившего банку прилететь в Грозный первым рейсом и явиться к нему вместе с родными, а в противном случае пообещал ему, что он "горько пожалеет".

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