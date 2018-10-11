В степях Казахстана нашли часть обломков аварийного "Союза"

В степи Казахстана найдена часть обломков ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая потерпела аварию во время старта с Байконура. Поиски оставшихся частей ракеты продолжатся утром.

Как сообщили ТАСС на космодроме, найденные обломки, а также данные телеметрии с ракеты будут присоединены к материалам работы комиссии по расследованию причин нештатной ситуации.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала в 11:40 11 октября с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"). На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт НАСА Ник Хейг. Во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска и благополучно приземлился. Данное ЧП — первое за 35 лет с носителями такого типа.