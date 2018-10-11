Павел Мамаев вслед за Кокориным арестован до 8 декабря

Российский футболист "Краснодара" Павел Мамаев узнал вердикт Тверского суда города Москвы по уголовному делу в его отношении после нескольких драк, устроенных в столице в понедельник, 8 октября. Как и еще один фигурант скандального дела Александр Кокорин, Мамаев пробудет под арестом в ближайшие два месяца.

Суд постановил, что задержание Мамаева является законным и обоснованным. В суде подчеркнули, что иные меры пресечения в виде залога и домашнего ареста невозможны. Предполагается, что это сделано из-за подозрений футболистов в возможном укрытии от следствия за границей.

Однако сам Мамаев в суде признался в содеянном и заявил, что готов продолжать сотрудничать со следствием: "Я не собираюсь скрываться и готов помогать следствию. Также готов к сдаче своего загранпаспорта. Я хочу публично извиниться перед пострадавшими, поскольку я не имел права себе позволять такого, — передает слова Мамаева Чемпионат.Com. – Мое поведение было вопиющим и я готов загладить весь моральный и материальный ущерб, который был мною нанесен".

Напомним, что ранее Кокорин был также заключен под стражу до 8 декабря. На обоих футболистов заведено дело по статье 213 "Хулиганство". Обоим игрокам грозит до пяти лет лишения свободы.