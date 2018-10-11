Путин назначил врио руководителей в Башкирию и Курскую область

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Башкортостан".

Как передает ТАСС, об этом общественность уведомила пресс-служба Кремля.

В документе глава государства сообщил, что принял отставку главы Башкирии Рустэма Хамитова, ушедшего с поста по собственному желанию и назначал врио руководителя региона Радия Хабирова – до выборов главы республики.

Президент России также принял отставку губернатора Курской области Александра Михайлова и отдельным указом назначил врио главы региона Романа Старовойта – на период до проведения губернаторских выборов.

Ранее сообщалось о том, что Хамитов и Михайлов решили добровольно уйти со своих постов, чтобы дать дорогу более молодым политикам.