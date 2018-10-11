Головин и Дзюба начнут матч против Швеции в старте

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал стартовый состав на матч второго тура Лиги наций против Швеции. С первых минут на поле стадиона "Калининград" выйдут Александр Головин, Артем Дзюба, а ворота россиян будет защищать Гилерме.

Полностью состав выглядит следующим образом: вратарь Гилерме, защитники Марио Фернандес, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия и Константин Рауш, полузащитники Юрий Газинский, Александр Головин, Роман Зобнин, Алексей Ионов и Денис Черышев, а в нападении сыграет Артем Дзюба.

Стартовый состав сборной России на матч @UEFAEURO против Швеции.

Алан Дзагоев — вне заявки pic.twitter.com/FCndWySjBI — Сборная России (@TeamRussia) 11 октября 2018 г.

Отметим, что в участия в матче не примет полузащитник Алан Дзагоев, который получил повреждение.

Игра начнется в 22:45 по московскому времени.