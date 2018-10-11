"Я люблю этого парня": известный рэпер встретился с Трампом

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст, являющийся ярым сторонником президента США Дональда Трампа, встретился с миллиардером в Белом доме.

Как передает ТАСС, встреча транслировалась в прямом эфире кабельного телеканала MSNBC.

Темнокожий музыкант пришел на рандеву в красной бейсболке с лозунгом Трампа "Сделаем Америку снова великой!" Уэст пояснил журналистам, что этот головной убор придает ему сил, и он чувствует себя Суперменом.

Вместе с ним на встрече присутствовали также дочь президента США Иванка Трамп, его зять и старший советник Джаред Кушнер.

Рэпер говорил с американским президентом о восстановлении промышленности в стране, и мерах по предотвращению грабежей и убийств.

В какой-то момент расчувствовавшийся Уэст встал из-за стола и направился к Трампу со словами: "Я люблю этого парня, дайте я его обниму". В ответ глава Белого дома пожал музыканту руку.

Певец считается одним из самых популярных рэп-исполнителей в США – он получил в общей сложности 21 статуэтку "Грэмми", став одним из рекордсменов по числу наград этой музыкальной премии.