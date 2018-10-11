Турция освободит американского пастора

Анкара и Вашингтон достигли договоренности об освобождении американского пастора Эндрю Брансона и отмене санкций США в отношении Турции. Предположительно, пастор сможет выйти на свободу в Турции уже в пятницу после очередного судебного заседания.

Как уточняет ТАСС, американская администрация взяла на себя обязательство отменить уже примененные против Турции в связи с делом Брансона ограничительные меры и не вводить новые рестрикции такого рода.

Пастор Эндрю Брансон, проживавший в районе Измира, был арестован в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "террористической организацией фетхуллахистов" — последователями исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. 7 мая Брансон предстал перед турецким судом и отверг эти обвинения, после чего был помещен под домашний арест. Это вызвало серьезную напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона. 1 августа США ввели санкции в отношении турецких министров.