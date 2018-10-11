Погибших уже 13: по факту страшного ДТП в Чувашии возбуждено уголовное дело

Число погибших в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Чувашии выросло до 13 человек.

Об этом ТАСС рассказал информированный источник в медицинских службах, отметив, что один из пострадавших в аварии скончался в больнице.

Собеседник агентства отметил, что всего госпитализированы семь человек. Состояние четырех оценивается врачами, как тяжелое.

Все погибшие являлись пассажирами микроавтобуса, в котором в момент столкновения находился 21 человек.

В главном управлении МВД России по региону проинформировали общественность, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Авария произошла в 19:01 мск на 647 километре трассы М-7, где столкнулись микроавтобус Fiat, который направлялся из чувашского города Канаш в Москву, с грузовиком МАЗ. После удара Fiat перевернулся. По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стал выезд грузовика на встречную полосу движения.

Ранее сообщалось о 12 погибших.