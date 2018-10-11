Молдавия захвачена олигархами – решили в Европарламенте

"Чемпион Восточного партнёрства", как ещё недавно именовали Молдавию, фактически утратил признаки государственного устройства. Страна находится в руках узкой группы людей, реализующих свою власть на абсолютно неприемлемых принципах.

К такому выводу пришли депутаты Европарламента и постановили полностью прекратить оказание Молдавии какой-либо помощи, до восстановления там демократических принципов и правового государства в целом.

Вся экономическая и политическая власть в Молдавии оказалась в руках кучки олигархов, действующих в своих собственных интересах, утверждают в Европарламенте.

Если обратиться непосредственно к тексту резолюции, одобренной 31 депутатом при 17 воздержавшихся и пяти голосах против, то становится ясно, что президент республики Игорь Додон, пожалуй, единственное лицо, не подвергшееся критике.

"Молдавия захвачена небольшой группой олигархов, сконцентрировавших в своих руках политическую и экономическую власть. Они оказывают влияние на парламент, правительство, политические партии, государственную администрацию, полицию, судебную систему и средства массовой информации", — говорится в документе.

Фактически это может означать, что институт государственной власти в Молдавии разрушен.

В феврале будущего года Молдавию ждут парламентские выборы. О том, почему их срок перенесён на максимально позднее время, уже объяснялось, в том числе президентом республики.

На эти выборы в ЕС возлагают большие надежды. Парламентарии сознательно не указывают на то, чья победа была бы предпочтительна для партнёров в Европе, чтобы не быть обвинёнными во вмешательстве в выборный процесс.

Однако, в резолюции чётко сказано, что дальнейшие контакты с Молдавией, "как с государством" будут полностью зависеть от того, как пройдут эти выборы.

Учитывая ту характеристику, которую в Европарламенте дают нынешней правовой системе Молдавии сложно предположить, что должно произойти в стране за три с небольшим месяца, чтобы выборный процесс был признан отвечающим демократическим принципам.