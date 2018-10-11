Кокорин и Мамаев проведут два месяца ареста в "Бутырке"

Российский футболист "Зенита" Александр Кокорин и его коллега по "Краснодару" Павел Мамаев в результате вердикта Тверского суда по уголовному делу о хулиганстве проведут два ближайших месяца ареста в следственном изоляторе "Бутырка".

Именно такое решение было принято в виде меры пресечения. О месте отбывания футболистами установленного срока сообщил Чемпионат.Com со ссылкой на представляющего интересы Мамаева адвоката Игоря Бушманова. Спортсмены пробудут под арестом до 8 декабря.

Напомним, что Кокорин и Мамаев стали фигурантами уголовного дела по статье 213 "Хулиганство" после того, как устроили драки в Москве, в результате которых пострадали водитель телеведущей Ольги Ушаковой и чиновник Минпромторга Денис Пак. Им может грозить до пяти лет лишения свободы.

В Тверском суде Москвы оба футболиста принесли свои извинения всем пострадавшим от их действий. Павел Мамаев заявил, что готов продолжать сотрудничать со следствием.